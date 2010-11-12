Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ відкрив Харківську окружну дорогу.

А. КЛЮЄВ перерізав символічну стрічку і відкрив рух.

Він оглянув інформаційні стенди, на яких зображена динаміка і об'єми робіт.

А.КЛЮЄВ сказав, що задоволений виконаними роботами і подякував будівельникам.

"Це нормальна, цивілізована, європейська дорога. Нею приємно їхати. Я сподіваюся, що вона ще довго вам служитиме", - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем'єр також нагородив почесними грамотами Кабінету Міністрів України будівельників, які відзначилися під час виконання робіт.

В урочистій церемонії відкриття дороги взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, а також представники підрядних організацій, які брали участь у будівництві дороги.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП "Харківський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Субпідрядники - "Альтком" (Донецьк), трест "Дніпродорбуд" і ВАТ "ДРСУ-33" (Харківська область).

Під час капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 кілометрів, реконструйовані мости через річки Лопань і Харків.

Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.