МАУ: Приватизація авіакомпаній відповідає світовим тенденціям

Приватизація авіакомпаній сьогодні відповідає тенденціям на світовому ринку авіаперевезень: частка держави в успішних національних перевізниках знижується до мінімуму або зовсім відсутня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), пакет акцій якої у розмірі 61,58% має намір продати Фонд державного майна України (ФДМУ).

"Керівництво МАУ вітає це рішення держави, бачить в ньому можливість для нового серйозного витка у розвитку компанії і авіації України в цілому", - зазначила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА.

За її словами, залучення приватних інвестицій дозволить бізнесу вийти на вищий рівень - з'явиться більше можливостей для розвитку, підвищення конкурентоспроможності і ефективності. "Правління МАУ надаватиме повне сприяння акціонерам у процесі подальшої приватизації компанії", - сказала О. САЦЬКА.

Як зазначають у повідомленні, перед продажем держава проведе незалежну оцінку активів компанії відповідно до законодавства України для продажу акцій за адекватною ринковою ціною.

Держава в особі Фонду держмайна упродовж минулих 2 років заявляла про свій намір понизити свою частку акцій в авіакомпанії. Інші акціонери МАУ також активно піднімали питання про зниження державної частки в авіакомпанії з метою залучення капіталу для підвищення ефективності роботи і конкурентоспроможності провідного національного авіаперевізника України.

Нагадаємо, 10 листопада ФДМУ прийняв рішення про приватизацію 61,58% державного пакету акцій спільного закритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

За даними МАУ, окрім ФДМУ акціонерами авіакомпанії є UIA Beteiligungsgesellschaft GmbH (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку - 9,9%, Capital Investment Project (CIP, Київ) - 6%.