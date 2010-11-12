ПЗЗ ініціює створення Галузевої програми з безпеки на переїздах

Керівництво Південно-західної залізниці (ПЗЗ) внесло пропозицію про формування Галузевої програми безпеки руху на залізничних переїздах столичної магістралі на 2011-2015 рр.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПЗЗ, орієнтовна вартість програми складає 205 млн. грн.

У повідомленні сказано, що на виконання доручення Президента України і вказівки генерального директора "Укрзалізниці", з 15 жовтня по 12 листопада 2010 р. ПЗЗ перевірила усі залізничні переїзди за участю представників Головавтотрансінспекції, Державтоінспекції.

Під час огляду було обстежено технічний стан переїздів і підходів до них, стан обладнання переїзду, укомплектованість інвентарем і сигнальними засобами, наявність відповідної технічної документації.

Зокрема, при проведенні позапланового обстеження було виявлено 1749 недоліків, усунено - 1501 недолік, що складає 86% від загальної кількості. Згідно з повідомленням, керівництво залізниці встановило контроль за ходом виконання робіт, недоліки усувають в плановому порядку.

Крім того, при проведенні комісійного обстеження проведені співбесіди з приблизно 700 водіями автотранспорту з врученням їм письмових звернень. У газетах місцевої преси друкувалися звернення до водіїв автотранспорту про недопущення порушень правил проїзду через залізничні переїзди.

Довідка УНІАН. На Південно-західній залізниці експлуатують 1239 переїздів, у тому числі: з охороною - 293 переїзди; без охорони - 943 переїзди; обладнаних сигналізацією - 908 переїздів; не обладнаних сигналізацією - 331 переїзд.