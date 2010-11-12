Транзитні вантажоперевезення скоротилися майже на 20%

Транзитні вантажоперевезення в Україні за 9 місяців знизилися майже на 19,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 р., - до 109 млн. 285,4 тис. тонн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, транзит залізничним транспортом скоротився на 1,8% - до 32,042 млн. тонн, трубопровідним - на 30,8%, до 69,18 млн. т. У той же час транзит автотранспортом виріс у 2,33 раза - до 5,45 млн. т, морським, - на 77,3% - до 2,557 млн. тонн.

Нагадаємо, підприємства транспорту України за січень-вересень 2010 року перевезли 548,6 млн. тонн усіх видів вантажів, що на 10,4% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.