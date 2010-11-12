У проекті держбюджету-2011 передбачено 1 млрд. грн. на переобладнання залізничних переїздів

У проекті державного бюджету на 2011 рік передбачено 1 млрд. грн. на переобладнання залізничних переїздів.

Про це у Харкові журналістам повідомив заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд наступного тижня розгляне фінансовий план «Укрзалізниці», у якому також передбачені кошти на реконструкцію залізничних переїздів.

«Зараз готується план робіт і графік, а питання фінансування ми будемо розглядати у фінплані «Укрзалізниці». Наступного тижня фінплан «Укрзалізниці» буде розглянутий на засіданні уряду. Також у проекті бюджету на 2011 рік сума близько 1 млрд. грн. буде направлена на розгляд цих питань», - сказав А.КЛЮЄВ.