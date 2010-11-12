У 2011 році в рамках підготовки України до Євро-2012 буде здано в експлуатацію 6 автошляхів

У рамках підготовки України до Євро-2012 впродовж 2011 року буде відремонтовано й здано в експлуатацію 6 автомобільних доріг.

Про це на відкритті харківської окружної дороги заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Я думаю, що до кінця 2011 року ми закінчимо дороги Київ – Дніпропетровськ, Київ – Харків, Київ – Донецьк, Київ – Житомир, Житомир – Рівне, Донецьк – Ростов. У нас ціла низка доріг, які ми зараз готуємо при підготовці до Євро-2012. Ми повинні до кінця наступного року їх закінчити, і ми це зробимо», - сказав перший віце-прем`єр.

Кажучи про можливі проблеми з фінансуванням будівництва цих об`єктів, А.КЛЮЄВ запевнив, що проблеми виділення коштів буде вирішено.