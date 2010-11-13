МНС Росії придбає два українсько-російські літаки Ан-148
Як повідомили УНІАН у прес-службі «ОАК», договір на поставку двох літаків був підписаний президентом ВАТ «ОАК» Олексієм ФЕДОРОВИМ і начальником Управління авіації та авіаційно-рятувальних технологій МНС Росії Рафаїлем ЗАКІРОВИМ.
Поставки плануються на 2012 і 2013 рр. Цьому передуватиме робота з розробки технічного вигляду літака, необхідного замовнику. Літаки будуть поставлені у спеціальній версії, що передбачає можливість швидкої зміни конфігурації літака зі звичайного пасажирського салону на медичний евакуаційний варіант. Виготовлені літаки будуть у ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ).
Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 у Росії здійснюється за ліцензією на ВАЛТ з 2009 року.