Збудували найдовшу у світі швидкісну залізницю Пекін-Шанхай

10:47, 15 листопада 2010
Транспорт/Звя'зок
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У понеділок, 15 листопада, офіційно завершується будівництво високошвидкісної залізниці Пекін-Шанхай, передає CNTV, повідомляє k2kapital.

Після закінчення робіт уздовж магістралі буде проведено електропостачання і побудовані зупиночні станції.

Загальна протяжність залізниці складе 1318 км.

Лінія "Пекін-Шанхай" стане найдовшою високошвидкісною залізничною магістраллю у світі. Після введення її в експлуатацію час поїздки по цьому напряму скоротиться до чотирьох годин.

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