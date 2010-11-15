Збудували найдовшу у світі швидкісну залізницю Пекін-Шанхай
10:47, 15 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
0
У понеділок, 15 листопада, офіційно завершується будівництво високошвидкісної залізниці Пекін-Шанхай, передає CNTV, повідомляє k2kapital.
Після закінчення робіт уздовж магістралі буде проведено електропостачання і побудовані зупиночні станції.
Загальна протяжність залізниці складе 1318 км.
Лінія "Пекін-Шанхай" стане найдовшою високошвидкісною залізничною магістраллю у світі. Після введення її в експлуатацію час поїздки по цьому напряму скоротиться до чотирьох годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter