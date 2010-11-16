В Україні зменшилася кількість мобільних абонентів
08:44, 16 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
0
Із загальної кількості 31,592 млн. абонентів стільникового зв`язку були домашніми абонентами, що на 812 тис. менше, ніж станом на 1 жовтня 2009 року.
Кількість абонентів транкінгового зв`язку знизилася за звітний період на 2 тис. і становила 8,7 тис., з них 1,7 тис. домашніх абонентів.
Кількість абонентів пейджингового зв`язку залишилася без змін - 0,3 тис. абонентів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter