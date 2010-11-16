«Укрзалізниця» упроваджуватиме продаж електронних квитків спочатку в швидкісних поїздах.

Про це сьогодні повідомив журналістам начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО в ході презентації електронного квитка, який з 20 жовтня був упроваджений у поїзді №165/166 "Дніпропетровськ-Київ" у п`яти вагонах.

«Почнемо зі швидкісних поїздів, це "Київ-Дніпропетровськ", ще є у нас другий уранішній поїзд, почнемо з "Київ-Харків", і коли ця система нам покаже чітко, що вона надійно працює, буде комісія, яка затвердить цю роботу, і у принципі, можна упроваджувати в кожен поїзд», - зазначив О.ІВАНЬКО.

За його словами, зараз система діє в п`яти вагонах поїзда "Київ-Дніпропетровськ", для чого закуплено 5 зчитуючих пристроїв, якими провідники вагону перевіряють електронні квитки у пасажирів, які вони самі роздруковують з системи продажу через Інтернет.

«Ми працюємо з електронним квитком три тижні. У цьому поїзді "Київ-Дніпропетровськ" у п`яти вагонах йде експеримент, і за ці три тижні продали понад 60 квитків», - зазначив О.ІВАНЬКО.

У свою чергу начальник управління Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ніна КОСТРУБИЦЬКА зазначила, що вже через місяць може бути упроваджена така система ще в декількох поїздах. За її словами, ціна за послуги при продажу квитка через Інтернет становить від 25 грн. і більше залежно від вартості квитка. При цьому пасажир вже не повинен звертатися у касу, щоб обміняти свій електронний квиток на звичайний проїзний документ. Технологія передбачає самостійне оформлення пасажирами квитків через Інтернет з оплатою вартості платіжною карткою і роздрукуванням на звичайному папері. Посадочний документ прочитується провідником за допомогою спеціального пристрою за штрих-кодом. При цьому після закінчення поїздки пасажир одержує проїзний документ встановленої форми на бланку сурової звітності. Цей документ отримує начальник поїзда до відправлення. Дана технологія застосовується в рамках дослідної експлуатації, до переходу на оформлення фіскальних чеків безпосередньо в поїзді, які замінять бланки суворої звітності.

Нагадаємо, перший етап програми бронювання місць через Інтернет з подальшим викупом квитка у касі «Укрзалізниця» упровадила в грудні 2008 року. Другий етап програми, коли пасажир дістав можливість сплатити через Інтернет повну вартість проїзду, а потім одержати квиток у касі, був упроваджений 30 березня 2009 року.