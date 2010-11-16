Перевезення пасажирів в Україні знизилися на 7,6%

За січень-жовтень 2010 р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 5,7 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в об'ємі 109,2 млрд. пас./км, що, відповідно, на 7,6% і 1,8% менше від об'ємів січня-жовтня 2009 р. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом відправлено 360,7 млн. пасажирів з урахуванням перевезень міською електричкою, що на 0,3% менше, ніж за січень-жовтень 2009 р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 2,0%, Придніпровській, - на 1,2%, Львівській, - на 0,9%, Південній, - на 0,7% і Південно-західній - на 0,2%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів виросло на 2,0%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,1 млрд. пасажирів, що на 8,2% менше, ніж за січень-жовтень 2009 р.. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,3%.

Перевезення пасажирів водним транспортом знизилися на 2,7% - до 6,7 млн. осіб. Зокрема, перевезення морським транспортом порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. виросли на 5,7%.

Підприємства Севастополя, які виконали 81,0% загальних об'ємів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 5,0%.

Авіатранспортом перевезено 5,2 млн. пасажирів, що на 16,4% більше. Міським електротранспортом перевезено 2,2 млрд. пасажирів - на 8,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Нагадаємо, у 1-му півріччі 2010 р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 3,4 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в об'ємі 62,2 млрд. пас./км, що, відповідно, на 7,7% і 2,3% менше від об'ємів січня-червня 2009 р. За січень-вересень цього року послугами пасажирського транспорту скористалися 5,1 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в об'ємі 98,5 млрд. пас./км, що, відповідно, на 7,7% і 1,9% менше від об'ємів січня-вересня 2009 р.

Довідка УНІАН. В Україні у 2009 році пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. осіб, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.