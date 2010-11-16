В аеропортах Донецька, Харкова, Львова та Дніпропетровська планують відкрити нові аеродромні вишки

Протягом найближчих років у міжнародних аеропортах "Донецьк", "Харків", "Львів" "Дніпропетровськ" будуть побудовані і здані в експлуатацію нові сучасні аеродромно-диспетчерські вишки для диспетчерського і польотно-інформаційного обслуговування повітряних суден в районі аеродрому при заході на посадку і зльоті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку, про це під час урочистого відкриття нової аеродромно-диспетчерської вишки в Міжнародному аеропорту "Сімферополь" заявив Генеральний директор Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

"Сподіваюся, що усі наступні нові вишки перевершуватимуть попередні за параметрами, за якістю виконання і функціональності", - додав він.

У майбутньому такі нові вишки планують відкрити вже наступного року в аеропортах "Донецьк" і "Харків".

Як зазначено у повідомленні, постійна модернізація аеронавігаційної системи України дозволяє підвищити привабливість вітчизняного повітряного простору, завдяки поліпшенню якості аеронавігаційного обслуговування з дотриманням міжнародних стандартів, а також підвищити пропускну спроможність аеродромів і рівень безпеки повітряного руху.