Збитковість в ОСАЦВ російських трамваїв та маршруток перевищила 120%

Рівень збитковості обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ) у двох групах міського транспорту - трамваї і маршрутні таксі - "зашкалює" за 120%. Про це свідчать результати вибіркового опитування автостраховиків, яке провели в "Інтерфакс-АФІ", повідомляє Finance.ua.

Серед аутсайдерів виявилися також автобуси (з числом пасажирських місць до 20 включно) і тролейбуси. У групу високозбиткових входять причепи до вантажних автомобілів і напівпричепи.

Драматична статистика ОСАЦВ і у сфері таксі. Сюди входять як легкові автомобілі, розраховані на перевезення не більше 8 осіб, так і автобуси, використовувані як таксі.

В усіх вищеперелічених видах транспорту збитковість перевищує критичний для страховиків ОСАЦВ рівень у 77%. "Це означає, що міський транспорт страховикам ОСАЦВ брати на обслуговування небезпечно, у цілому ці парки обіцяють проблеми. Одночасно договір ОСАЦВ носить публічний характер і не припускає можливості для страховика відмовити клієнтові в укладенні договору", - пояснила головний аналітик "Інтерфакс-ЦЕА" Анжела Долгополова.

Кілька років тому збитковість за цими видами транспорту вже виходила на небезпечні показники, було потрібно коригування коефіцієнтів на урядовому рівні. "Проте тоді простим підвищенням коефіцієнтів проблему розв'язати не вдалося", - вважає аналітик.

"Крім того, влада прагне не допустити різкого підвищення вартості полісів ОСАЦВ для міських транспортних підприємств. Цілком можливо, тільки коефіцієнтами справи не виправити, транспортникам буде потрібна розробка спеціальних програм зниження аварійності" - вважає вона.

Як повідомляли, Мінфін РФ вивчає необхідність і можливість коригування вживаних в ОСАЦВ значень коефіцієнтів до діючих тарифів.