ПЗЗ призначила електропоїзд підвищеного комфорту Київ-Гребінка-Київ

Для поліпшення обслуговування пасажирів з 16 листопада 2010 р. Південно-західна залізниця призначила електропоїзд підвищеного комфорту №866/865 сполученням Київ - Гребінка - Київ, який курсуватиме щодня.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Потяг №866 Київ - Гребінка вирушатиме о 6 г. 33 хв. з приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський із зупиночної платформи Північна, прибуття на кінцеву станцію Гребінка о 9 годині. 04 хв. Потяг №865 Гребінка - Київ вирушатиме о 12 г. 10 хв., прибуття в Київ о 15 годині. 02 хв.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з призначенням вищезгаданих електропоїздів з 16 листопада 2010 р. змінюється маршрут слідування таких електричок: №6804 Київ - Березань і №6813 Березань - Київ (згідно з розкладом руху приміських електропоїздів).

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважно слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.