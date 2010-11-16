Частка спаму у поштовому трафіку в жовтні зменшилася на 3,7%

Середня частка спаму в поштовому трафіку порівняно з вереснем зменшилася на 3,7% - до 77,4%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Лабораторія Касперского" (Росія).

Найнижчий показник місяця зафіксовано 28 жовтня - 70,1%; найбільше спаму отримали користувачі 24 жовтня - 88,2%.

Зазначають також, що у рейтингу країн-розповсюджувачів спаму сталися серйозні зміни. Якщо минулого місяця Сполучені Штати займали другу позицію, поступившись першістю Індії, то тепер лідером несподівано стала Росія (11,3%). При цьому США навіть не потрапили у першу десятку, зайнявши лише 18-ий рядок (1,6%). Окрім Росії, у першій десятці розповсюджувачів виявилися Індія (8,5%), Україна (5,6%), Великобританія (4,7%) і Бразилія (4,5%).

У списку найбільш популярних у спамерів тематик на перше місце знову потрапила реклама медичних препаратів і послуг (23,8%). На другому місці залишилася тема "Освіта" (18,9%), а пропозиції з репліками елітних товарів опинилися на третій позиції (13,8%). Завершує п'ятірку реклама спамерских послуг (7,2%) і азартних ігор (4,2%). Також у жовтні було безліч розсилок, які експлуатували тему Хелловіну.

Після закриття партнерської програми для спамерів SpamIt, яка займалася розсилкою фармацевтичної реклами, порно-спаму, розсилки з рекламою онлайн-казино знову відвоювали собі місце під сонцем. На думку експертів "Лабораторії Касперского", "це не дуже хороша новина", адже на сайтах з еротичним змістом часто ховаються шкідливі програми, які непомітно підвантажуються на комп'ютер користувача, поки той зайнятий розглядуванням пікантних картинок і роликів.

У компанії вважають, що у такій нестабільній ситуації важко складати прогнози. Проте, уже зараз можна припустити, що спамери, відмовившись від розсилки фармацевтичного і шкідливого спаму, звернуться до сезонних різдвяних партнерів. Також за відсутності альтернатив, ростиме кількість порно-спаму і реклами азартних ігор.

Довідка УНІАН. "Лабораторія Касперского" - виробник систем захисту від шкідливих програм, спаму і хакерських атак і найбільша антивірусна компанія в Європі. Компанія також входить в четвірку провідних світових виробників програмних рішень для забезпечення інформаційної безпеки для кінцевих користувачів.