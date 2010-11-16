Стартував міжнародний форум з будівництва та експлуатації автодоріг "АвтоДорЕкспо 2010"

16 листопада в Києві відкрився міжнародний форум "АвтоДорЕкспо 2010" - головна виставкова подія автодорожньої галузі України.

Організатори Форуму - Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" та виставкова компанія "АККО Інтернешнл".

У церемонії урочистого відкриття взяли участь президент Міжнародної автодорожньої Федерації пан Ентоні Пірс, заступник голови державної служби "Укравтодор" Євген Прусенко, представники керівного складу "Росавтодор" Андрій Чернігів та Олег Шірлін, директор "ДерждорНДІ" Василь Нагайчук, заступник голови правління ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Ігор Данкевич.

У вітальному зверненні до учасників і гостей форуму виступаючі відзначили велике значення "АвтоДорЕкспо" для розвитку економіки країни. Вони високо оцінили роботу державної служби "Укравтодор" за останні три роки і висловили впевненість у поглибленні міжнародного співробітництва, яке включає обмін досвідом, просування сучасної продукції, впровадження новітніх технологій задля покращення українських автомобільних доріг.

Понад 100 експонентів з 10 країн світу демонструють на виставці спецтехніку, матеріали та технології для будівництва, ремонту та експлуатації автомагістралей, мостів і тунелів, аналітичне обладнання і пересувні лабораторії для контролю якості дорожнього покриття і багато іншого. Особливу увагу приділено експозиції обладнання для безпеки руху.

Серед них світові лідери галузі - 3М, CFF GmbH & Co.KG, PIAST Sp. z oo, CFF, CLARIANT CONSULTING AG, HOFMANN, INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH, TELEGRA, СONTROLS, KWAZAR CORPORATION, MAGEBA, NIKEX, MORSELLI, WIELGUS, TENSAR INTERNATIONAL, АМКОДОР та провідні українські компанії АВТОКРАЗ, АССОЛЬ, АТЛАС КОПКО, АММАНН УКРАЇНА, БУДШЛЯХМАШ, ВІАКОН, ВАЛІДУС УКРАЇНА, ЗАВОД ФРЕГАТ, КОМПЛЕКТАВТОДОР, КОЛОР С.І.М., КРЕДМАШ, ЛИГО СЕРВИС, НОКІАН ШИНА, ОПТИМА-ІНЖИНІРИНГ, ПУЛЬСАР І КО, ДНІПРОПРОМ, ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ЄВРОІЗОЛ GEOSYNTHETICS, УКРВЕРСТАТІНПРОМ, ІНТЕРГАЗСІНТЕЗ, УКРГЕОДОР, ЮСТ, ЕКТА та ін.

17 листопада в рамках Форуму відбудеться науково-практична конференція, на якій можна ознайомитися з передовими вітчизняними та зарубіжними науково-технічними розробками, матеріалами, технікою, а також обговорити актуальні питання галузі.

Докладна інформація про програму конференції за адресою http://www.avtodorexpo.com.ua/ru/text/programm

Форум працюватиме з 16 по 18 листопада у виставковому центрі "АККО Інтернешнл" за адресою: Київ, проспект Перемоги, 40-Б (парк ім. Пушкіна).