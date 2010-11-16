КМУ планує будівництво магістралі Київ-Кіровоград-Херсон-Сімферополь-Керч

Уряд планує будівництво швидкісних залізничної і автомобільної магістралей за маршрутом Київ-Кіровоград-Херсон-Сімферополь-Керч до 2014 року.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

«Будуватиметься швидкісна траса Київ – Кіровоград – Херсон – Сімферополь – Керч. Раніше ця ідея викликала скептичне ставлення в міністерствах і відомствах. Всі думали, що ця ідея із серії «фантастика». Я знаю, що вже дано прямі вказівки прем`єр-міністром, а за результатами поїздки Миколи Яновича (АЗАРОВА - УНІАН) у Миколаївську і Херсонську області було дано 22 доручення, одне з них стосувалося землевідведення для будівництва цієї швидкісної дороги», - повідомив М.КОСТЯК.

За словами губернатора, паралельно автомагістралі планується будівництво і залізничної магістралі.

За інформацією М.КОСТЯКА, терміни реалізації цього проекту – 3-4 роки при загальному кошторисі – 7 млрд. дол. «Вже зараз є ряд китайських компаній, які готові брати участь в цьому проекті», - сказав він.

На даний момент відстань між Києвом і Керчю з проїздом через Кіровоград, Херсон і Сімферополь становить 1030 км.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про будівництво моста через Керченську протоку.

У рамках реалізації цієї угоди в даний час ведеться підготовка техніко-економічного обгрунтування будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, що, за задумом ініціаторів, дозволить створити найкоротший транспортний шлях з Європи до Азії. Разом з тим, на думку ряду експертів, міст вартістю 1,7 млрд. дол. може не окупитися.