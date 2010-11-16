«Укрзалізниці» за 10 місяців компенсовано 26,8% витрат за перевезення пільговиків

За 10 місяців 2010 року залізницями України перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 446,8 млн. грн., компенсовано 26,8% витрат. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 285,4 млн. грн., одержано компенсації за них 89,3 млн. грн. (31,3%). Також складною залишається ситуація з фінансуванням за перевезення студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - студенти). Залізницями перевезено студентів на суму 132,4 млн. грн., а одержано компенсацію 29,7 млн. грн. (22,4%).

Як відзначають у відомстві, найгірша ситуація з фінансуванням склалася з перевезенням дітей віком від 6 до 14 років. Залізницями перевезено дітей на суму 28,113 млн. грн., а компенсації не одержано взагалі.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України, залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та ін. Згідно із Законом України «Про залізничний транспорт», збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах мають компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів, залежно від того, яким органом влади ухвалене таке рішення.