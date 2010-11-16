У Харківській області за 10 місяців вантажоперевезення зросли на 1,5%

У Харківській області за січень-жовтень 2010 року всіма видами транспорту перевезено (відправлено) 32,4 млн. тонн вантажів, що на 1,5% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними облстату, за цей період вантажообіг склав 18825,1 млн. т/км, об`єм вантажної роботи збільшився на 10,8%, вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 12%, автомобільного – на 3,2%.

На Південній залізниці за 10 місяців загальне навантаження зменшилося на 1,9% і склало 23,2 млн. т. вантажів. Відправлення вантажів збільшилося з наступних позицій номенклатури: вугілля кам`яного – на 44,4%, нафти і нафтопродуктів – на 12,5%, руди залізної і марганцевої – на 5,2%, чорних металів – на 16,7%, лому чорних металів – на 28,4%, лісових вантажів – на 36,1%, будівельних матеріалів – на 21,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 65,0%. При цьому скоротилося відправлення коксу – на 6,2%, зерна і продуктів перемолу – на 48,2%, цементу – на 14,7%.

За інформацією статуправління, автомобільним транспортом (з урахуванням обсягів підприємців-фізосіб) за січень-жовтень 2010 року перевезено 9,2 млн. т вантажів – на 11% більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вантажообіг збільшився на 3,2% – до 2,34 млрд. т/км.