Південно-західна залізниця модернізувала 5 залізничних переїздів

Відповідно до Програми забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2010 рік, на Південно-західній залізниці (ПЗЗ) виконані роботи з модернізації 5-ти залізничних переїздів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, на ст. Бар, яка знаходиться на ділянці Жмеринка - Могильов-Подільський, на ділянці Казатин - Вінниця по станціях Кордишівка і Калинівка, на вузловій станції Хмельницький і на перегоні 103 км. Малин - Пенізевичі були виконані роботи з заміни пристроїв автоматики переїзду з автошлагбаумами, що повністю перекривають автомобільний рух через переїзд.

Як відзначають на підприємстві, введення нових систем значно підвищує безпеку руху через залізничні переїзди.