Затримані рейси з/в аеропорту «Бориспіль» будуть здійснені найближчої доби

Затримані рейси з/в аеропорту «Бориспіль» будуть здійснені протягом найближчої доби. Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Згідно з повідомленням, 17 листопада Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі. 16 листопада на території Бориспільського району спостерігалися несприятливі погодні умови - густий туман. Враховуючи це, ряд авіакомпаній прийняли рішення про неможливість виконання рейсів за таких погодних умов. Рейси цих авіакомпаній будуть здійснені протягом найближчої доби.

Як пояснюють в аеропорту, злітно-посадочна смуга аеропорту «Бориспіль» сертифікована за третьою «А» категорії Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) і може приймати і відправляти повітряні судна в умовах обмеженої видимості. У той же час, повітряні судна, які заходять на посадку в умовах поганої видимості, і екіпажі цих суден також повинні мати сертифікат відповідної категорії IКAO.

Як зазначають в аеропорту, всі служби аеропорту «Бориспіль» продемонстрували чітку, злагоджену роботу в режимі прийом/відправка повітряних суден в умовах обмеженої видимості. За попередніми метеорологічними даними, туман має відступити в другій половині дня 17 листопада.

За даними «Борисполя», були затримані ряд міжнародних і внутрішніх рейсів.

Зокрема, літаки до Дніпропетровська, Луганська прилетіли із затримкою, затримується виліт літаків до Сімферополя, Одеси, Дніпропетровська. Рейси з Одеси, Дніпропетровська, Сімферополя, Львова затрималися. Скасований один рейс з Одеси. У той же час, затримуються міжнародні рейси з Москви, Вільнюса, Риги, Торонто, Копенгагена, Варшави. Ряд ранішніх міжнародних рейсів здійснено з «Борисполя» із запізненням.