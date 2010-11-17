Об’єм переробки контейнерів у морпортах виріс на 26%

За оперативними даними Державної адміністрації морського і річкового транспорту, за 10 місяців 2010 року загальний об'єм переробки контейнерів в Іллічівському, Одеському і Маріупольському морських портах виріс на 26% - до 529 тис. 303 TEU порівняно з 10 місяцями 2009 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку.

Зокрема, Одеський порт обробив 284 тис. 298 TEU (на 31% більше), Іллічівський порт - 240 тис. 469 TEU (16% більше), Маріупольський порт - 4 тис. 536 TEU (18% більше).

Крім того, на 12 листопада Одеський порт обробив 954 TEU у режимі трансшипменту.

Нагадаємо, для збільшення об'єму контейнерних перевезень за вказівкою Міністра були введені 50% знижки на перевалку в режимі трансшипменту. На минулому тижні у провідних вітчизняних контейнерних портах завершила роботу оперативна робоча група, яка вже розробляє зміни в нормативно-правових актах про зменшення часу оформлення контейнерів.