Миколаївський порт підпише меморандум про співпрацю з портом Бельгії

23 листопада за підтримки Міністерства транспорту і зв'язку планують підписати Меморандум про співпрацю між Миколаївським портом і портом Гент (Бельгія). Підписання документу відбудеться у рамках візиту в Україну наслідного принца Бельгії Філіпа. Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку, для завершення підготовки тексту Меморандуму делегація Миколаївського порту відвідала Гент минулого тижня.

Співпрацю планують розвивати у рамках збільшення вантажопотоків між портами, співпраці в галузі безпеки судноплавства, підготовки персоналу і налагодження нових транспортних ліній.

Як зазначають у міністерстві, підписання меморандуму з портом Гент стане ще одним кроком на шляху інтеграції транспортної системи України в європейську транспортну мережу.