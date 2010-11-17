Кременчуцький колісний завод збільшив виробництво

ВАТ "Кременчуцький колісний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-жовтні порівняно з січнем-жовтнем 2009 року збільшило виробництво промпродукції на на 50% або 551,9 тис шт. - до 1656,4 тис. коліс.

Про це журналістам повідомили в управлінні економіки міськвиконкому Кременчука.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчуцький колісний завод" виробляє сталеві колеса для автомобілів і сільськогосподарської техніки. Основні споживачі продукції КрКЗ - країни СНД, Данія, Угорщина Франція, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Болгарія, Австралія. Завод виробляє обіддя, колеса і деталі до них, усього - понад 150 модифікацій сталевих штампованих дисків для автомобілів. Усі колеса КрКЗ сертифіковані в Україні і в Росії, а з 2001р. сертифікована система забезпечення якості згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO 9001.

У 2009 році ВАТ "Кременчуцький колісний завод" зменшив виробництво коліс на 41,4% до 1 528,67 тисяч штук порівняно з 2008 роком.