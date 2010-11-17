ПЗЗ модернізувала 5 залізничних переїздів

16:59, 17 листопада 2010
Транспорт/Звя'зок
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Відповідно до Програми забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2010 рік, на Південно-західній залізниці (ПЗЗ) виконані роботи з модернізації 5-ти залізничних переїздів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, на ст. Бар, яка знаходиться на ділянці Жмеринка - Могилів-Подільський, на ділянці Казатин – Вінниця, по станціях Кордишевка та Калинівка, на вузловій станції Хмельницький і на перегоні 103 км Малин - Пенизевичі були виконані роботи з заміни пристроїв автоматики переїзду з автошлагбаумами, які повністю перекривають автомобільний рух через переїзд.

Як зазначають на залізниці, введення нових систем значно підвищує безпеку руху через залізничні переїзди.

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