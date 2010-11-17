«АвтоКрАЗ» збільшив виробництво автомобілів у 4,3 разу

Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" (м. Кременчук. Полтавська обл.) у січні-жовтні 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, збільшила обсяги виробництва у 4,3 разу, або на 540 вантажних автомобілів, до 705 штук.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За їх даними, у жовтні "АвтоКрАЗ" виробив 61 вантажівку.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2009 році "АвтоКрАЗ" відвантажив споживачам 654 автомобілі, що складає близько 20% реалізації 2008 року.