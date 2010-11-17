Нинішня редакція Податкового кодексу ставить під загрозу розвиток вертолітної авіації України – Червоненко

Перспективи розвитку вертолітної авіації в Україні опинилися під загрозою у зв`язку з новою нормою оподаткування власників вертольотів, яка запропонована у нинішній редакції Податкового кодексу.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив Євген ЧЕРВОНЕНКО, коментуючи положення Податкового кодексу, згідно з яким власників гелікоптерів зобов`яжуть сплачувати 170 грн. за 1 кг ваги вертольоту на рік.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКО, в Україні зареєстровано 69 приватних гелікоптерів, з яких лише 38 – газотурбінні апарати середнього класу. «При цьому 8 гвинтокрилів – це гелікоптери Gazelle 1972 року випуску, тобто фактично такі, що вичерпали свій ресурс. Залишається тільки 30 дієздатних апаратів. Інші – надлегкі гелікоптери типу Robinson, розраховані фактично лише на навчальні польоти. Для такої великої країни це дуже незначна кількість. Для порівняння, у Сербії, населення якої становить біля 8 мільйонів, а площа на порядок менша, близько 500 громадян володіють гелікоптерами», – наголосив співрозмовник агентства.

На його переконання, розвиток вертолітної авіації, зокрема приватної, можна вважати показником загального рівня розвитку країни. «Але сьогодні на заваді прогресу інституту приватної авіації в Україні стоять положення Податкового кодексу, який може набрати чинності 1 січня 2011 року. Зокрема, йдеться про так званий податок на розкіш, який власники гелікоптерів повинні будуть сплачувати у розмірі 170 грн. за 1 кг ваги апарату на рік. Пересічному громадянинові здається, що такий податок є проявом вищої соціальної справедливості. Проте, як завжди, у нас дуже погано прораховують наслідки тих чи інших рішень. Астрономічні суми податку змусять багатьох власників гелікоптерів та тих громадян, які планують увійти до їх числа, або відмовитися від володіння апаратом, або зареєструвати його за кордоном. Фактично замість надходжень до українського бюджету ми отримаємо чергові українські інвестиції в інші країни», – прогнозує Є.ЧЕРВОНЕНКО.

На його думку, за таких умов Україна назавжди втратить можливості для розвитку сучасного транспорту, рятівних служб, спеціальних військових підрозділів.

За його даними, сьогодні в країні фактично немає державної вертолітної авіації та інфраструктурних об’єктів у необхідній кількості. «90% гелікоптерної техніки в парках держустанов застаріли. Фактично держава володіє двома апаратами, які відповідають сучасному рівню та вимогам до гелікоптерної техніки, яка може використовуватися для виконання завдань, пов’язаних із Євро-2012. Це борти Eurocopter EC-145, які були придбані у 2008 році та знаходяться на балансі Міністерства з надзвичайних ситуацій. У містах немає вертодромів. За рік до Євро-2012 у Києві досі не виділено жодної ділянки під гелікоптерні майданчики. Для порівняння, у Нью-Йорку їх понад 300, – зауважив Є.ЧЕРВОНЕНКО і додав: – Замість того щоб намагатися накинути на приватних власників гелікоптерів податковий зашморг, державі варто спрямувати зусилля на залучення найсучаснішої техніки до виконання державних завдань. Тут стане у пригоді дієва модель публічно-приватного партнерства (ППП). На цих принципах держава зможе використовувати гелікоптерну техніку, що перебуває у приватній власності громадян України, для виконання своїх функцій, зокрема, для повітряної підтримки діяльності МВС, МНС, МОЗ тощо під час масштабних масових заходів, у тому числі під час матчів Євро-2012. Вертольоти можуть використовуватися для виконання функцій санітарної авіації, евакуації постраждалих унаслідок природних катастроф, дорожньо-транспортних пригод тощо. Таке співробітництво значно розширить можливості та підвищить ефективність роботи цих служб, наблизивши їх до світових стандартів. Результатом цього стануть вищий рівень безпеки та захищеності населення, суттєве збільшення кількості врятованих життів».

Є.ЧЕРВОНЕНКО також нагадав, що, за статистикою, до 70% смертей унаслідок ДТП на українських дорогах спричинені недостатньою оперативністю медичної допомоги. Завдяки створенню санітарної авіації можна буде суттєво зменшити людські втрати на дорогах.

«Зменшення податкового тиску на приватних власників вертольотів у разі їх залучення до виконання робіт на державне замовлення зекономить бюджетні кошти на закупівлю та утримання гелікоптерної техніки. Оскільки сучасні гелікоптери середнього класу коштують в середньому 4-8 млн. дол., йдеться про сотні мільйонів гривень зекономлених коштів платників податків, що значно більше за суми можливих стягнень з кількох десятків потенційних платників “розкішного” податку», – наголосив він.

Підсумовуючи, Є.ЧЕРВОНЕНКО нагадав, що завжди виступав за створення в державі ефективного центру координації вертолітної авіації, який міг би розробити і контролювати процеси публічно-приватного партнерства в цій галузі та спрямувати таку важливу співпрацю на користь країні.

«На жаль, сьогодні держава може суттєво обмежити можливості для здійснення цього плану, тож вічний брак техніки на балансі державних відомств та застарілі методи виконання ними своїх завдань ще довго залишатимуться одними з найприкріших українських реалій. І, як завжди, головними постраждалими у цій ситуації залишаться саме пересічні українські громадяни, до почуттів «соціальної справедливості» яких так часто апелюють політики», – відзначив співрозмовник агентства.