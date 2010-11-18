На станції метро «Хрещатик» до 17 грудня проводитимуть ремонт ескалатора
12:28, 18 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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17 листопада 2010 року на станції "Хрещатик" Святошинско-броварської лінії почався ремонт ескалатора №1. Роботи триватимуть до 17 грудня.
Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
Підприємство нагадує, що також у грудні ц.р. завершуються капітальні ремонти ескалаторів: №3 станції "Лук'янівська" Сирецько-печерської лінії - 25 грудня, №2 нижнього нахилу станції "Шулявська" Святошинско-броварської лінії - 28 грудня.
З початку поточного року були виконані ремонти восьми ескалаторів на станціях: "Шулявськая" - ескалатори №1, 2, 3 верхнього нахилу і №1, 3 - нижнього нахилу і на "Лук'янівській" - ескалатори №1, 2, 4.
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