"Укрзалізниця" відкриває зимовий туристичний сезон. Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, зокрема, на зимовий період 2010/2011 рр. призначено два нові потяги: №515/516 Київ - Ворохта і №551/552 Дніпропетровськ - Ворохта.

Крім того, для пасажирів створена можливість перевезти в Карпати автомобіль, оскільки у складі вказаних потягів курсуватимуть автомобілевози. Склади потягів сформовані з купейних і плацкартних вагонів. Всього в одному потязі буде до 15 вагонів. З метою вивчення попиту на потяги Київ - Ворохта і Дніпропетровськ - Ворохта "Укрзалізниця" приймає групові заявки.

Крім того, у першій декаді грудня 2010 року стартує проект "Укрзалізниця об'єднує Україну" у рамках підготовки до святкування 150-річчя українських залізниць, яке відзначатимуть 4 листопада 2011. Втілення цього проекту почнеться з екскурсійної поїздки по маршруту Донецьк-Днепропетровськ-Ворохта. Це буде спеціальний рейс для шахтарів і металургів. Для них запланована одноденна екскурсія на Західну Україну.

"Уже майже 150 років залізниці сполучають Україну, і, сподіваюся, що наш проект зацікавить багатьох людей. "Укрзалізниця" забезпечить перевезення шахтарів і металургів до станції Ворохта, тим самим надавши їм можливість побувати у мальовничих місцях Західної України, ознайомитися з пам'ятками, місцевими традиціями, відвідати гірськолижний курорт Буковель", - сказав генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

Як повідомив він, у рамках проекту "Укрзалізниця об'єднує Україну" популяризуватимуть залізничний туризм через екскурсії на залізничні об'єкти: старовинні і сучасні вокзали, станції, що мають цікаву архітектуру, музеї, мости і тунелі, сімейний відпочинок під час турів вихідного дня.

Як зазначають на залізниці, протяжність магістралей дозволяє подорожувати поїздами не лише у великі міста, але і невеликі, де можна відвідати чимало прекрасних місць, історико-культурних об'єктів, краще пізнати країну. При цьому "Укрзалізниця" готова надати для розміщення туристів в усіх регіонах України кімнати відпочинку, які є на залізничних вокзалах.