«Донбасаеро» у грудні-січні поповнить флот двома літаками Airbus і виводить з флоту судна Як і Ан

Компанія "Донбасаеро" у грудні-січні одержить два літаки - Airbus 321 і Airbus 320 на додаток до експлуатованих перевізником чотирьох повітряних суден Airbus 320. Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, обидва літаки отримуються на умовах операційного лізингу. Місткість пасажирської кабіни Airbus 321 в одному (туристичному) класі становить 189 місць, а при двокласному компонуванні салону в ньому бути розміщено 176 пасажирських крісел, в т.ч. 59 – в бізнес-класі і 117 – в економічному. Салон Airbus 320 буде оформлений в однокласному компонуванні, що містить 174 крісла.

Таким чином, з урахуванням комплектації флоту шістьма однотипними повітряними суднами, "Донбасаеро" має намір до липня 2011 року завершити реконструкцію ангара на території Міжнародного аеропорту "Донецьк". Це дозволить компанії на власній технічній базі здійснювати повне обслуговування літаків сімейства Airbus, включаючи C-check - найскладнішу і трудомістку форму техобслуговування повітряних суден.

Крім цього у рамках реорганізації, що проводиться авіакомпанією відповідно до нових Правил сертифікації експлуатантів цивільних повітряних суден, затверджених наказом Мінтрансзв’язку України, "Донбасаеро" повністю виводить з експлуатації літаки Як-42 і Ан-24. Згідно з повідомленням, подальше використання цих типів літаків економічно неефективне і суперечить JAR-OPS 1 - міжнародним вимогам до комерційних авіаперевезень, покладених в основу нових національних правил сертифікації авіакомпаній.

У зв`язку з цим "Донбасаеро" розпочала реалізації програми перенавчання персоналу, задіяного в експлуатації застарілого літакового парку. Перепідготовку, зокрема в зарубіжних навчальних центрах, вже проходять пілоти, інженерно-технічний персонал, фахівці наземних служб авіакомпанії.

Планом реструктуризації також передбачено оптимізацію системи мотивації персоналу, що включає поетапне збільшення фонду оплати праці. Чергове підвищення заробітної платні співробітників "Донбасаеро" передбачене на січень і квітень наступного року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Донбасаеро» була заснована в 1933 році як донецьке авіапідприємство. Сьогодні «Донбасаеро» – третя за величиною авіакомпанія України. Основну частину повітряного парку авіакомпанії становлять судна Як-42. Починаючи з 2005 року, до складу парку увійшов лайнер західного виробництва «Airbus A320».

Компанії "Аеросвіт" і "Донбасаеро" на початку 2007 року оголосили про створення Стратегічного Альянсу "Українська авіаційна група". Перевізники сформували загальну мережу маршрутів і склали спільний розклад польотів.

Консолідований флот альянсу нараховує 13 середньомагістральних літаків Boeing 737, 3 далекомагістральних Boeing 767 і 4 Airbus 320. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками–партнерами компанії альянсу використовують на ряді маршрутів літаки Embraer 145, Embraer 195 і Антонов 148.