Дельта-лоцман побудує автоматизований пост радіолокації на мисі Такіль

До кінця 2010 року державне підприємство «Дельта-лоцман» планує побудувати автоматизований пост (АРЛП) радіолокації «Такіль» в АР Крим, а вже в першій половині 2011 року ввести його в експлуатацію. Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

«Мис Такіль – важливий географічний пункт Східного Криму, який є частиною складної транспортної артерії з погляду судноплавства і тому повинен бути обладнаний необхідною інфраструктурою, що забезпечує безпеку руху судів. У даний час там повним ходом йдуть будівельні роботи автоматизованого поста радіолокації «Такіль», подальше введення в експлуатацію якого дозволить помітно поліпшити навігаційну обстановку і безпеку проходження судів в районі Керченського півострова», - відзначив заступник директора ДП «Дельта-лоцман» з регулювання руху судів і лоцманського забезпечення Юрій Харьков.

У даний час, відзначають на підприємстві, будівництво АРЛП ведеться з помітним випередженням графіка – завершено земляні роботи, встановлені металеві секції щогли АРЛП на позначці 37,5 м, завершено монтаж ліній електропередач і виконані роботи з облаштування покриття під`їзної дороги.

Як повідомлялося, згідно з вимогами проекту, АРЛП «Такіль» буде обладнано 2 сучасними станціями радіолокацій 3-сантиметрового діапазону, базовою станцією АІС (автоматичної ідентифікаційної системи), резервною дизельелектростанцією, 5 УКВ-радіостанціями з віддаленим управлінням і телевізійною системою відеоспостереження за судноплавною обстановкою в південній частині Керч-Єнікальського каналу і на зовнішніх перевантажувальних рейдах.

Проект будівництва поста «Такіль» одержав позитивний комплексний висновок державної експертизи. Генеральним проектантом об`єкту є ТОВ БІК «Арка телеком інжиніринг», забудовником - ТОВ «Миколаївське заводобудівельне управління №8».

Довідково: ДП «Дельта-лоцман» створено з метою удосконалення умов забезпечення безпеки мореплавання, а також впорядкування структури морських лоцманських служб в Північно-західній частині Чорного моря.

Види діяльності: утримання і експлуатація гідротехнічних споруд – каналів (Бузько-Дніпровський лиманський канал (БДЛК), Херсонський морський канал (ХМК), глибоководний судновий хід (ГСХ) «Дунай - Чорне море», лоцманські проводки і надання послуг служб регулювання руху судів у всіх портах України. Крім того, у функції підприємства входить робота спеціального рятувально-координаційного центру в м. Керч.

У 2011 році ДП «Дельта-лоцман» планує побудувати і ввести в експлуатацію автоматизований пост (АРЛП) радіолокації «Фіолент», який знаходиться на однойменному мисі в місті Севастополь. Проект будівництва поста «Фіолент» одержав позитивний висновок комплексної державної експертизи ДП «Укрдержбудекспертиза» в АР Крим і був узгоджений державною установою «Держгідрографія».