Рада «Укрзалізниці» вирішила продовжити добродійну акцію з безкоштовного перевезення дітей

На засіданні Ради «Укрзалізниці», яке відбулося 11 листопада цього року, було ухвалено рішення про продовження на 2011 рік добродійної акції з безкоштовного перевезення дітей певних пільгових категорій віком до 16 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Таким чином, наступного року подорожувати поїздами безкоштовно будуть діти-сироти і діти, що залишилися без батьківської опіки, діти-інваліди всіх категорій, діти військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов`язків, і діти загиблих шахтарів. До цього переліку також додали дітей загиблих залізничників.

Добродійна акція поширюється на плацкартні вагони потягів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидких, швидкісних, електро- і дизель-поїздів підвищеного комфорту).

Крім того, «Укрзалізниця» продовжила акцію з безкоштовного надання постільної білизни і чаю інвалідам і учасникам війни, учасникам бойових дій, які подорожують у міжміському і міждержавному сполученні.