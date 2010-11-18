"АвтоКрАЗ" поставить для Міноборони 18 КзАЗ 6322 «Солдат»

Холдингова компанія АвтоКрАЗ (м. Кременчук. Полтавська обл.) до кінця року поставить Міністерству оборони України 18 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор холдингу Сергій САЗОНОВ.

За його словами, АвтоКрАЗ вже уклав відповідний контракт з військовим відомством.

«Це - перший контракт за останні два роки з Міноборони. Вже надійшли гроші і ми приступили до виконання замовлення», - сказав С.Сазонов.

Він також відзначив, що Міноборони замовило 18 КрАЗів-6322 «Солдат».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2009 році АвтоКрАЗ відвантажив споживачам 654 автомобілі, що складає близько 20% реалізації 2008 року.