«СІТРОНІКС Інформаційні Технології» упровадила систему в «ВТБ Банку»

Компанія «СІТРОНІКС Інформаційні Технології» (Київ) упровадила в «ВТБ Банку» (Україна) систему планування і бюджетування Oracle Hyperion Planning.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, даний проект є першим впровадженням Oracle Hyperion в банківському секторі України.

Метою проекту є оптимізація процесів бюджетування.

Фахівці компанії в «ВТБ Банці» створили єдине інформаційне середовище для прогнозування, формування бізнес-плану, довгострокового планування і план-фактного аналізу. Завдяки впровадженню даної системи вдалося підвищити рівень деталізації бюджетних даних на підставі параметричної моделі, автоматизувати процес узгодження і затвердження бюджетів. Проект виконаний в чотири етапи: розробка проекту, впровадження системи, навчання співробітників банку і дослідна експлуатація.

Довідка УНІАН. Компанія «СІТРОНІКС Інформаційні Технології» – один з провідних постачальників рішень, продуктів і послуг у сфері інформаційних технологій в Східній Європі і СНД.

«ВТБ Банк» входить до групи найбільших банківських установ за класифікацією Нацбанку України. Сьогодні близько 160 точок продажів банку у всіх областях і крупних містах України надають фінансові послуги міжнародного рівня.