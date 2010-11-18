Чистий прибуток «МТС Україна» в третьому кварталі зріс на 86%

Чистий прибуток оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» зріс у третьому кварталі 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, на 86% і склала 364,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Виручка «МТС Україна» в третьому кварталі 2010 р. виросла на 4% в порівнянні з третім кварталом 2009 р., перевищивши 2,3 млрд. грн., а динаміка за 9 місяців 2010 р. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склала 5%.

Згідно з повідомленням, в третьому кварталі 2010 р., як і в першому півріччі 2010 р., «МТС Україна» продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку. Зростання виручки і контроль за ефективністю витрат забезпечили підвищення рентабельності бізнесу. У порівнянні з аналогічним періодом 2009 року показник OIBDA виріс на 7,2% і склав 1,144 млрд. грн., маржа OIBDA виросла на 1,5 п.п., склавши 49,7%.

Довідка УНІАН. Мережа «МТС Україна» охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,15 млн. абонентів.