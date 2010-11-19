Прикордонники України і Молдови спільно з EUBAM успішно завершили операцію «Тіра-2010»

Прикордонні служби України і Молдови спільно з Місією ЄС з прикордонної співпраці (EUBAM) успішно завершили операцію з контролю кордонів «Тіру-2010».

Як передає кореспондент УНІАН, про підсумки операції на брифінгу в Одесі повідомив заступник глави Місії EUBAM Славомир ПІХОР.

«У червні-вересні цього року спільними зусиллями прикордонних служб України і Молдови, а також Місії EUBAM Європейського Союзу успішно проведена сьома за ліком операція з контролю кордонів під назвою «Тіру». Співпраця між відомствами всередині країн і на міжнародному рівні є ключовою для забезпечення безпеки на кордоні», - підкреслив С.ПІХОР.

Спільно з партнерськими відомствами Місія ЄС запровадила ключову концепцію європейської моделі кримінального аналізу, що зіграло важливу роль в аналізі, обробці та обміні інформацією серед організацій, що брали участь. Вперше використовувалася в службових контактах кодована комунікаційна он-лайн мережа CENcomm, яка при прямому доступі дозволяє здійснювати швидкий і безпечний обмін інформацією, – з її допомогою оброблено понад 3900 запитів і 620 оперативних повідомлень.

В результаті операції «Тіру», уточнив С.ПІХОР, прикордонники разом з представниками Європолу і агентства Frontex виявили контрабандних товарів на суму 535 тис. євро, що на 170% перевищує вартість товарів, затриманих під час торішньої спільної операції «Никоній».

Усього співробітниками прикордонних відомств здійснено 277 затримань осіб, які порушували правила перетину кордонів. Зокрема, попереджено 21 випадок нелегальної міграції і торгівлі людьми, до яких виявилися причетні понад двісті громадян, зафіксовані також спроби контрабанди автомобілів, сигарет та інших товарів. За цими фактами правоохоронними органами двох країн порушено понад 10 кримінальних справ.