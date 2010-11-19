Аеропорти Криму збільшили перевезення пасажирів на 13%

За січень-жовтень 2010 р. кількість пасажирів, які скористалися послугами аеропортів Автономної Республіки Крим, склала 773,1 тис. осіб, що на 13,05% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні на 12,5% збільшилася кількість відправлених з аеропортів Криму пасажирів і склала 384,0 тис. осіб. Кількість пасажирів, які прибули до аеропортів автономії, склало 389,1 тис. осіб, що на 13,6% більше, ніж за січень-жовтень 2009 р.

Від початку року з аеропортів автономії відправлено 207,9 тонни вантажів, прибуло - 549,6 тонн, що відповідно на 10,3% і в 3,3 раза більше, ніж за січень-жовтень 2009 р.

Авіаперевізники Криму надають послуги з перевезення вантажів тільки в міжнародному сполученні, порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. цей показник зменшився на 37,4% і склав 3,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень 2010 р. кількість пасажирів, які скористалися послугами аеропортів Криму, склала 712,5 тис. осіб, що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.