У Запорізькій області вантажоперевезення зросли на 1%

Транспортні підприємства Запорізької області у січні-жовтні 2010 року забезпечили перевезення 14 млн. тонн вантажів, що на 1% більше, ніж у січні-жовтні 2009 р.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Запорізькій області.

За даними управління, вантажообіг транспортних підприємств регіону за звітний період збільшився на 12,2% - до 6630,9 млн. т/км.

Порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. сталося збільшення вантажообігу на водному транспорті на 23,0%, на залізничному - на 13,0%, на авіаційному - на 11,8% і на автомобільному - на 6,2%.