У Москві та Петербурзі можна купити квитки на поїзди TGV та Eurostar

17 листопада у Москві і Санкт-Петербурзі почався продаж залізничних квитків на потяги SNCF - Національного товариства залізниць Франції, повідомляє прес-служба "Російських залізниць" (РЗ).

Продаж здійснюється на потяги SNCF, які курсують по території Франції, включаючи високошвидкісні TGV, а також на міжнародні потяги в Бельгії, Великобританії, Німеччині, Іспанії, Італії, Нідерландах, Швейцарії (Eurostar, Thalys, Elipsos, Artesia, Lyria та ін.).

Проїзні документи можна придбати в таких пунктах продажів:

- Московське залізничне агентство: м. Москва, Малий Харитоньєвський пер., б. 6/11, каса № 3 (режим роботи: пн.-чт. 09:00-18:00, пт.: 09:00-17:00, перерва: 13:00-14:00).

- Північно-західне залізничне агентство: м. Санкт-Петербург, наб. Каналу Грибоєдова, б. 24, каса № 85 (режим роботи : пн.-сб.: 09:00-18:00, вс.: 09:00-15:00, перерва: 13:00-14:00).

27 вересня 2010 року "Федеральна пасажирська компания ("дочка" "РЗ") і Національне товариство залізниць Франції (SNCF) підписали угоду, згідно з якою на території Франції стала можлива купівля квитків на потяги "РЗ" і "ФПК", а на території РФ - на потяги SNCF (включаючи високошвидкісні потяги TGV) та інших європейських перевізників.