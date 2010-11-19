В Україні відмінили ліцензування послуг поштового зв’язку

В Україні скасовано ліцензування послуг поштового зв'язку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ).

Як зазначено в повідомленні, ліцензування скасоване у зв'язку з набуттям чинності з 17 листопада 2010 року Закону України № 2608 - VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності".

Закон ухвалений Верховною Радою 19 жовтня 2010 року з метою спрощення умов доступу на ринок, зняття адміністративних бар'єрів введення суб'єктів господарювання і розвитку конкурентного середовища на ринок, законом внесені зміни у ряд законодавчих актів. В цілому скасовано ліцензування понад 20 видів госпдіяльності.

Зокрема, змінами до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено припинення ліцензування діяльності з пересилки поштових переказів, простих і реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей і посилок масою до 30 кілограмів.

Одночасно відміна ліцензування видів діяльності з надання послуг поштового зв'язку передбачена і внесеними змінами до Закону України "Про поштовий зв'язок".