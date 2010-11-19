Керівником телекомунікаційного напрямку «Майкрософт Україна» призначено Турчина

Дмитро ТУРЧИН призначений керівником телекомунікаційного напряму в департаменті з роботи з корпоративними клієнтами і партнерами компанії "Майкрософт Україна".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Д. ТУРЧИН почав працювати в "Майкрософт Україна" у 2007 році як менеджер у роботі з малим і середнім бізнесом. Пізніше він очолив цей підрозділ, а також відповідав за напрям захисту інтелектуальної власності. Останні півроку він займав посаду операційного менеджера в Дубліні (Ірландія), де відповідав за такі регіони як Росія, Білорусь і Казахстан.

До роботи в Microsoft Д. ТУРЧИН очолював український підрозділ компанії MGE UPS Systems (Франція), де відповідав за продажі, маркетинг, набір і управлінням персоналом.

Довідка УНІАН. Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є визнаним світовим лідером в розробці програмного забезпечення, а також в наданні послуг і рішень.

З 2003 року в Україні працює компанія "Майкрософт Україна", у завдання якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.