У Миколаївській області вантажоперевезення виросли, пасажироперевезення зменшилися

За 10 місяців 2010 року транспортні оператори Миколаївської області перевезли 4798,4 тис. тонн вантажів (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями на автомобільному транспорті), що на 0,3% більше, ніж у відповідному періоді 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області. Вантажообіг скоротився на 8,8% і склав 737,1 млн. т/км.

У січні-жовтні 2010 року на причалах торговельних портів, а також інших підприємств Миколаївської області було оброблено 19,9 млн. тонн вантажів що на 0,8% менше, ніж у січні - жовтні 2009 року. За десять місяців оброблено 2011 суден, з них 1853 - зарубіжних і інфрахт.

Послугами автомобільного, водного і електротранспорту за 10 місяців 2010 року скористалися 138,9 млн. пасажирів, пасажирообіг склав 1615,6 млн. пас./ км, що, відповідно, на 11,1% менше і на 3,5% більше, ніж у січні-жовтні минулого року.