До кінця року винесуть на обговорення нові Правила дорожнього руху

Державтоінспекція України наприкінці цього року - початку наступного планує винести на обговорення громадськості зміни до Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник прес-служби Департаменту ДАІ МВС України Євген КРАВЕЦЬ повідомив сьогодні в Києві під час круглого столу з нагоди Тижня безпеки дорожнього руху, який проводять з 15 по 21 листопада

"Ми плануємо до кінця цього року - у перших числах січня наступного року винести на обговорення нову редакцію Правил дорожнього руху, розроблену на основі пропозицій громадян, організацій, з урахуванням змін в окремих законах і міжнародного досвіду" - сказав він.

Є. КРАВЕЦЬ зазначив, що, за оптимістичними прогнозами, ці зміни можуть набути чинності навесні наступного року.