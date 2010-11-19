Nissan може купити 10% Автоваза

Японський автовиробник Nissan може купити 10 відсотків Автоваза, повідомив глава держкорпорации Ростехнології Сергій Чемезов у п`ятницю. Про це повідомляє Рейтер.

"Ростехнології продадуть 4 відсотки, і ще 6 відсотків продасть Трійка Діалог", - сказав С.ЧЕМЕЗОВ.

У листопаді альянс Renault-Nissan зважився з відома прем`єра Володимира Путіна збільшити свою частку в Автовазі з блокуючої до контрольної.

Трійка Діалог, Renault-Nissan і Ростехнології зараз володіють блокпакетами акцій Автоваза, але компанія знаходиться в процесі розміщення додаткової емісії акцій.

Французько-японський автомобільний альянс може стати контролюючим акціонером Автоваза, якщо компанії викуплять частку Трійки Діалог і частина пакету, що належнить Ростехнологіям.