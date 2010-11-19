Volkswagen інвестує у виробництво автомобілів 51,6 млрд. євро

Німецький автомобільний концерн Volkswagen Group в найближчі п`ять років направить на розвиток свого автомобільного бізнесу 51,6 мільярда євро, приблизно половина інвестицій доведеться на Німеччину, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-реліз компанії.

У документі уточнюється, що розмір інвестицій в майно, заводи і устаткування складе приблизно 41,3 мільярда євро, близько 57% даної суми припаде на об`єкти, розташовані на території Німеччини. Ще 10,3 мільярда євро будуть виділені в рамках капіталізованих витрат на розвиток.

Volkswagen Group є одним з найбільших світових автовиробників і випускає автомобілі під брендами Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.