ЄБРР направить звіт для Мінтрансу про співпрацю в транспортній сфері

Найближчим часом Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) направить Міністерству транспорту і зв'язку текст стратегії розвитку подальшої роботи банку, де буде відображений також і звіт про співпрацю з Україною у сфері транспорту.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, про це стало відомо під час зустрічі під головуванням першого заступника міністра транспорту і зв'язку України Володимира КОРНІЄНКА з делегацією ЄБРР на чолі з виконавчим директором ЄБРР регіону Туреччини, Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії Олів'є ДЕКАМПОМ, що відбулася у Мінтрансі.

Згідно з повідомленням, Мінтранс і ЄБРР налаштовані на подальшу результативну співпрацю, банк відзначив прогрес у співпраці з міністерством.

Аналізуючи нинішній стан відносин галузей транспорту з ЄБРР, О.ДЕКАМП відзначив значний успіх і досягнення помітних результатів у співпраці з "Укравтодором". В.КОРНІЄНКО підтвердив, що прогрес у цій сфері спостерігається навіть на технічному рівні, оскільки будується і відкривається все більше нових доріг.

Крім того, представники ЄБРР висловили зацікавленість у подальшій співпраці з «Укрзалізницею» з питань оновлення рухомого складу, упровадження швидкісного руху і т.д., за умови чіткої політики уряду України щодо реформування «Укрзалізниці». В.КОРНІЄНКО зазначив, що уряд України достатньо серйозно налаштований в усіх питаннях, що стосуються реформування «Укрзалізниці», і значна робота в цьому напрямі вже зроблена.

«Вже зараз ринок залізничних перевезень в Україні працює у достатньо конкурентному середовищі в організованому порядку», - сказав він.

Згідно з повідомленням, також О.ДЕКАМП зазначив, що морські порти України мають значний потенціал, і ЄБРР у перспективі зацікавлений у співпраці з підприємствами морського транспорту.