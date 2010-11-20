У Єгипті в ДТП загинули дев'ять туристів, серез них - два українця

Дев`ять іноземних туристів на даний момент вважаються жертвами дорожньо-транспортної пригоди, події в Єгипті в суботу вночі на трасі Заафарана - Рас-Гаріб, повідомили РІА «Новости» в Центральній лікарні Хургади.

За словами медиків, шість людей загинули на місці, їх тіла направлено в морг міста Рас-Гаріб. Ще троє постраждалих померли пізніше від одержаних травм. Їх тіла перебувають у моргу Центральної лікарні Хургади. Серед загиблих щонайменше троє росіян і двоє громадян України. Решта загиблих на пізнанні. У каїрському госпіталі імені Насера, куди в суботу вранці на спеціальному літаку було доставлено 36 постраждалих у дорожній аварії, уточнили, що постраждалі туристи приїхали до Єгипту з десяти країн. Серед них 19 громадян Росії (9 жінок і 10 чоловіків), один громадянин Грузії, двоє - України, п`ять - Німеччини, двоє - Туреччини, двоє - Данії, один - Бельгії, один з Чехії, один громадянин Єгипту і двоє білорусів. Їх стан оцінюється як середньоважкий, здебільшого туристи одержали забої, різані рани й переломи.

Туристичний автобус, в якому перебували близько 50 осіб, перекинувся на трасі. Причиною ДТП міг стати припаркований на узбіччі дороги інший автобус без пізнавальних знаків. Поліція також розглядає версію про те, що водій автобуса заснув за кермом.