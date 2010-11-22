Україна і Білорусь узгодили квоту дозволів на транзитні вантажні автоперевезення на 2011 рік

Україна і Республіка Білорусь ухвалили рішення щодо попереднього квотування дозволів на міжнародні автоперевезення на 2011 рік на паритетній основі - у кількості 41 тис., зокрема, 22 тис. дозволів без оплати дорожніх зборів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Таке рішення було ухвалене на засіданні Змішаної українсько-білоруської комісії з питань міжнародного автомобільного сполучення, яке відбулося в Мінтрансзв’язку.

Зокрема, для Республіки Білорусь: 14 тис. двосторонніх дозволів на вантажні перевезення без оплати зборів; 5500 транзитних дозволів на вантажні перевезення без оплати зборів; 19 тис. транзитних дозволів на вантажні перевезення з оплатою зборів; 2500 дозволів до/з третіх країн на вантажні перевезення без оплати зборів.

Для України: 20 500 двосторонніх дозволів на вантажні перевезення без оплати зборів; 18 тис. транзитних дозволів на вантажні перевезення з оплатою зборів; 1500 дозволів до/з третіх країн на вантажні перевезення без оплати зборів; 1 тис. дозволів до/з третіх країн на вантажні перевезення з оплатою мита.

Українська і білоруська сторони підтвердили, що дозволи на здійснення вантажних перевезень поточного року діють до 31 січня 2011 р.

Враховуючи позитивну динаміку зростання товарообороту між Україною і Республікою Білорусь і тенденцію до збільшення обсягів перевезення в обох напрямах, сторони також домовилися на вимогу будь-якої зі сторін оперативно розглядати можливість збільшення кількості транзитних дозволів.