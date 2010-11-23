«Укрзалізниця» до новорічних і різдвяних свят призначила 15 додаткових потягів

Залізничники розпочали роботу над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят. Станом на 23 листопада залізниці України призначили 15 додаткових потягів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 3 потяги призначила Південно-Західна залізниця; 5 - Придніпровська, 3 - Одеська, 2 - Південна, 1 - Львівська, 1 - Донецька.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найбільш популярні напрямки триває.

Одеська залізниця призначила: потяги №210/209 Миколаїв - Київ відправленням з Миколаєва з 26/12 по 11/01 щодня, окрім 31/12, з Києва - з 27/12 по 12/01 щодня, окрім 1/01; № 228/227 Одеса - Львів відправленням з Одеси 30/12, 2, 4, 5, 8, 9/01; зі Львова - 31/12, 3, 5, 6, 9, 10/01; № 432/431 Одеса - Харків відправленням з Одеси з 24/12 по 13/01 щодня, з Харкова - з 25/12 по 13/01 щодня (14/01 також з Харкова в Знам’янку).

Придніпровська залізниця призначила: потяги № 26/25 Євпаторія - Москва відправленням з Євпаторії з 25/12 по 10/01 щодня з Москви - з 27/12 по 12/01 щодня; № 69/70 Бердянськ-Москва відправленням з Бердянська з 25/12 по 11/01 по непарних з Москви - з 26/12 по 12/01 по парних; № 212/211 Феодосія - Москва відправленням з Феодосії з 25/12 по 09/01 по непарних, окрім 31/12, з Москви - з 26/12 по 10/01 по парних, окрім 1/01; № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя з 1/12 по 14/01 щодня, окрім 6 днів тижня і окрім 31/12, з Києва - з 2/12 по 15/01 щодня, окрім 7 днів тижня і окрім 1/01; № 182/181 Сімферополь - Київ відправленням із Сімферополя з 23/12 по 30/12 щодня і 2/01.

Составом Південно-Західної залізниці призначені потяги №207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 24, 26, 28, 29, 30/12 і з 1/01 по 9/01 щодня, окрім 6, 7/01; з Ужгорода - 25, 27, 29, 30, 31/12 і з 2/01 по 10/01 щодня, окрім 7, 8/01; № 282/281-58/57 Київ - Сімферополь відправленням з Києва з 21/12 по 30/12 щодня і з 3/01 по 9/01 щодня, окрім 6/01; із Сімферополя - з 22/12 по 31/12 щодня і з 4/01 по 10/01 щодня, окрім 7/01; № 515/516 Київ - Ворохта відправленням з Києва з 24/12 по 14/01 через день по парних з Ворохти - з 25/12 по 15/01 по непарних.

Донецькою залізницею призначений потяг № 524/523 Луганськ - Київ відправленням з Луганська 29/12, 3, 5, 9/01; з Києва - 30/12, 4, 6, 10/01. Составом Південної залізниці призначені потяги: № 241/242 Харків - Євпаторія відправленням з Харкова 27/12, 7/ 01; з Євпаторії - 28/12, 8/01; № 175/176 Харків - Сімферополь відправленням з Харкова 30, 31/12; із Сімферополя - 30, 31/12.

Львівською залізницею призначено потяг №147/148 Київ - Львів - Київ відправленням з Києва і Львова 30, 31/12, 9/01.