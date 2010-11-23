«АероСвіт» може позбавити одного з пасажирів права літати рейсами компанії через інцидент на рейсі Одеса-Москва

В авіакомпанії "АероСвіт" проводиться службове розслідування у зв`язку з порушенням під час польоту правил поведінки одним із пасажирів рейсу VV445 Одеса - Москва (аеропорт "Шереметьєво") 21 листопада 2010 р.

Компанія з`ясовує обставини інциденту для ухвалення рішення про доцільність внесення порушника до списку небажаних пасажирів авіакомпанії "АероСвіт", повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

Також розслідується відповідність дій співробітників наземних служб і екіпажу літака комплексу заходів із запобігання і профілактики правопорушень на борту повітряних суден, передбачених відповідними нормативними інструкціями авіакомпанії "АероСвіт".

Зокрема, за результатами первинного опитування свідків інциденту, включаючи членів екіпажу, встановлено, що один із пасажирів рейсу розпивав під час польоту придбані в аеропорту спиртні напої, що заборонено правилами поведінки на борту літака. При цьому пасажир, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, ігнорував зауваження і ображав бортпровідників. Після надходження скарг від інших пасажирів на неадекватну, конфліктну поведінку порушника, бортпровідники вилучили у нього залишки спиртних напоїв. Командир повітряного судна поінформував про інцидент служби аеропорту призначення. За допомогою інших пасажирів порушника примусово ізолювали, а після посадки літака в аеропорту "Шереметьєво" – передали наряду міліції.

Разом із тим, повідомляють в компанії, за даними первинного опитування свідків, інформація про нанесення пасажиром побоїв бортпровіднику, а також про спробу відкриття порушником аварійного виходу під час польоту, що міститься в окремих публікаціях у пресі, підтвердження не знайшла.

У разі внесення винуватця інциденту до списку небажаних пасажирів авіакомпанії, йому буде відмовлено у перевезеннях рейсами "АероСвіту" на строк до 10 років.

Як нагадують у компанії, процедура із запобігання і профілактики правопорушень на борту повітряних суден була введена в авіакомпанії "АероСвіт" у червні 2006 р. Зараз, відповідно до норм міжнародного повітряного права і національного законодавства, авіакомпанією розробляються додаткові заходи з посилення протидії порушникам, дії яких можуть загрожувати безпеці пасажирів.